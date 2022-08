dpatopbilder - Tote Fische wohin man schaut: Naturschützer sprechen von einer Umweltkatastrophe. Foto: Patrick Pleul/dpa FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Umwelt Fischsterben in der Oder: Untersuchungen dauern an Von dpa | 13.08.2022, 04:54 Uhr

Noch ist es ein Rätsel, warum so viele Fische in der Oder sterben mussten. Das in Deutschland zuständige Labor bemüht sich um schnelle Aufklärung - in Polen gibt es schon personelle Konsequenzen.