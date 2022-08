Tote Fische treiben im flachen Wasser des deutsch-polnischen Grenzflusses Oder. FOTO: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Hoch toxischer Stoff Fischsterben in der Oder – Wasserproben lassen auf Quecksilberbelastung schließen Von dpa | 11.08.2022, 22:04 Uhr | Update vor 52 Min.

Das Fischsterben in der Oder beunruhigt seit Tagen die Menschen in Brandenburg an der Grenze zu Polen. Tausende tote Fische wurden in dem Fluss entdeckt. Nun wurden erstmals Wasserproben ausgewertet.