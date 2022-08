In der Oder ist es zu einem massiven Fischsterben gekommen. Behörden in Brandenburg warnen davor, das Flusswasser zu nutzen oder in Kontakt damit zu kommen. Foto: Frank Hammerschmidt/dpa FOTO: Frank Hammerschmidt up-down up-down Umweltverschmutzung Fischsterben an der Oder - „Sowas noch nicht erlebt“ Von dpa | 11.08.2022, 12:19 Uhr | Update vor 9 Min.

Liegt es an der Hitze - oder an giftigen Chemikalien, die womöglich im polnischen Wroclaw illegal eingeleitet wurden? In der Oder sterben die Fische in Massen. Berufsfischer sind erschüttert.