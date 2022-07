Angela Andersen und Claus Kleber im Gespräch mit Han Zhang. Aus seiner Zusammenarbeit mit Elon Musk weiß er, wie künftig Gehirne und Computer miteinander vernetzt werden sollen. FOTO: ZDF/Alexander Pohl up-down up-down Der neue Film von Claus Kleber „Utopia“: Was Elon Musk und Marc Zuckerberg mit uns vorhaben Von Joachim Schmitz | 15.07.2022, 06:00 Uhr

Tesla-Chef Elon Musk und Facebook-Gründer Marc Zuckerberg haben viel vor mit der Menschheit: Sie wollen unsere Gehirne mit dem Internet verdrahten, wie Claus Kleber und Angela Andersen am Dienstag, 19. Juli, in ihrer neuen Dokumentation „Utopia - Irre Visionen in Silicon Valley“ zeigen.