Brand im Eisenbahnmuseum Großfeuer in Schwerin zerstört Eisenbahnmuseum – Zugverkehr wieder aufgenommen

Ein Großfeuer hat am Freitag das Mecklenburgische Eisenbahn- und Technikmuseum am Schweriner Hauptbahnhof in weiten Teilen zerstört. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Zugverkehr lief am Abend wieder an. Es ist noch mit Verzögerungen zu rechnen.