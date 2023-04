«Tatort: Donuts» Foto: -/Radio Bremen/dpa up-down up-down Einschaltquoten Fast 8,5 Millionen sehen den Bremer „Tatort“ Von dpa | 03.04.2023, 12:05 Uhr

Der „Tatort“-Krimi aus Bremen war am Sonntagabend mit Abstand die erfolgreichste Primetime-Sendung. 8,48 Millionen Menschen (27,9 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr den Fall „Donuts“ mit Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und Luisa Böse. Kriminalkommissarin Liv Moormann wurde dieses Mal bei Ermittlungen in einer Gruppe von Autotunern in Bremerhaven von ihrer Vergangenheit eingeholt.