Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa Abschied Familie der Queen besucht Gottesdienst in Schottland Von dpa | 10.09.2022, 16:22 Uhr

Während der neue britische Monarch in London Termine hatte, haben seine Geschwister Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward an einem Gedenkgottesdienst in Schottland teilgenommen.