Mehr als 100 Autofahrer sind im Nordrhein-Westfalen in eine Radar-Falle getappt, die es gar nicht hätte geben dürfen. Unbekannte tauschten offenbar bereits vergangenes Jahr in der Wiedehopfstraße zwischen Gelsenkirchen und Herne ein Tempo-50-Schild gegen ein Tempo-30-Schild aus, auf das sogar die Polizei herein fiel, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtet.

Weil sich Anwohner immer wieder über Raser in der besagten Straße beschwerten, führten die Beamten laut WAZ am 15. Juni 2022 eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei seien 528 Fahrzeuge gemessen worden, von denen 104 geblitzt wurden. 73 kamen mit einer Verwarnung davon, doch 31 erhielten einen Strafzettel, sechs von ihnen zusätzlich ein Fahrverbot.

Polizei bemerkte Fake-Schild nicht – „Raser“ bleiben auf Kosten sitzen

Doch wie konnte das falsche Schild überhaupt so lange unbemerkt bleiben? Ein Polizeisprecher erklärt es der Regionalzeitung so: Die Beamten orientieren sich an der Beschilderung vor Ort, nicht an den Höchstgeschwindigkeiten, die in den entsprechenden Unterlagen verzeichnet sind. Denn unter anderem durch Baustellen könne sich an den örtlichen Gegebenheiten temporär immer etwas ändern.

Nach einigen Beschwerden sei das Schild entdeckt und inzwischen abgehängt worden, wie es in dem Bericht heißt. Die geblitzten Fahrzeughalter bleiben dennoch auf den Kosten sitzen. „Die Bescheide haben Rechtskraft. Die Bußgelder bleiben bestehen“, erklärt der Herner Stadtsprecher der WAZ. Denn die Einspruchsfristen sind inzwischen abgelaufen, der Stadtverwaltung bleibe gar nichts anderes übrig, als das Geld zu behalten.

Lesen Sie auch: Radfahrer will über Zebrastreifen fahren – muss ich im Auto halten?

Verantwortlichen droht Strafanzeige

Geklagt hatte lediglich ein betroffener Autofahrer. Er bekommt nun von der Stadt Herne sowohl das Bußgeld als auch die Prozesskosten erstattet, da das Tempo-30-Schild nicht offiziell und durch Dritte aufgestellt wurde, wie die Zeitung berichtet.

Wer das falsche Schild aufstellte, sei nach wie vor nicht bekannt. Die Polizei suche nach dem oder den Schuldigen, denn das Aufstellen von Schildern ist nur den Straßenverkehrsbehörden gestattet. Es droht eine Strafanzeige.