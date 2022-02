Polizeikontrolle FOTO: Soeren Stache Panorama Falsche Polizisten gaukeln Drogenkontrolle vor Von dpa | 23.02.2022, 13:46 Uhr | Update vor 2 Std.

Als Polizeibeamte getarnte Trickdiebe haben vorgegeben, einen Kleintransporter auf der A7 bei Hannover auf Drogen kontrollieren zu wollen - stattdessen haben sie Geld gestohlen. Die beiden falschen Polizisten hätten am Dienstagnachmittag vorgetäuscht, den Transporter samt Anhänger nach Drogen zu durchsuchen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Erst nach der angeblichen Kontrolle fiel dem 35 Jahre alten Fahrer auf, dass eine Tasche mit einem „hohen Bargeldbetrag“ in vierstelliger Höhe gestohlen worden war.