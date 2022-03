Polizei FOTO: Robert Michael Panorama Fahrer auf A3 lebensgefährlich verletzt: Sperrung Von dpa | 04.03.2022, 20:08 Uhr | Update vor 31 Min.

Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf der A3 bei Köln bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Transporter soll am Mittwochmorgen nahe der Anschlussstelle Siebengebirge aus bislang ungeklärten Gründen auf das Heck eines Vierzigtonners gefahren sein. „Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Kleintransporter in die Mittelschutzplanke, wodurch der Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt wurde“, teilte die Polizei mit. Die A3 in Richtung Oberhausen wurde gesperrt.