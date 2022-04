Extremsportler Emin Da Silva FOTO: Sina Schuldt Sport Extremsportler läuft Wiener Halbmarathon in Salsa-Schritt Von dpa | 21.04.2022, 06:58 Uhr

Der Bremer Extremläufer Emin da Silva (49) will am Sonntag beim „Vienna City Marathon“ die Halbmarathon-Distanz per Salsa-Tanzschritt zurücklegen. „In meiner Kollektion hat das noch gefehlt“, sagte da Silva, der 2021 den Wien-Marathon in der kompletten Distanz auf einem Bein hüfend in knapp sechseinhalb Stunden bewältigt hatte.