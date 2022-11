Polizei und Rettungskräfte sind in Jerusalem im Einsatz. Symbolfoto: IMAGO IMAGES / Schöning up-down up-down Möglicher Anschlag Zwei Explosionen an Bushaltestellen in Jerusalem – ein Toter, viel Verletzte Von dpa | 23.11.2022, 07:23 Uhr | Update vor 12 Min.

In Jerusalem gab es am Mittwochmorgen zwei aufeinanderfolgende Explosionen an verschiedenen Bushaltestellen. Mehrere Menschen wurden verletzt, mindestens eines der Opfer starb. Israels Ministerpräsident rief zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.