Niemand verletzt Kurz vor Zeugnisvergabe: Gasexplosion an Hamburger Schule Von Redaktion | 06.07.2022, 07:56 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen hat es an einer Schule im Hamburger Stadtteil Finkenwerder eine Gasexplosion gegeben. Verletzt wurde niemand, allerdings lagerten in dem Gebäude die Zeugnisse für die Schüler. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt.