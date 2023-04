Explosion in Eschweiler Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down NRW Explosion in Eschweiler: Verdächtiger in U-Haft Von dpa | 01.04.2023, 15:47 Uhr

Die Hintergründe sind weiter unklar, die Ermittler schweigen: Zwei Tage nach der Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Eschweiler sitzt nun ein 21-Jähriger in U-Haft.