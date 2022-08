Polizeibeamte und Feuerwehrfahrzeuge stehen am Grunewald in Berlin. FOTO: dpa up-down up-down Großeinsatz in Berlin Feuer im Grunewald breitet sich unkontrolliert aus - Munition erschwert Einsatz Von dpa | 04.08.2022, 07:08 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Grunewald in Berlin steht nach einer Explosion in Flammen. Die Feuerwehr kommt zunächst nicht an den Brand heran – gelagerte Munition und weitere Detonationen machen den Einsatz lebensgefährlich.