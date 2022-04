Sarah Palin FOTO: Michael Reynolds US-Politik Ex-Vizepräsidentschaftskandidatin Palin will in US-Kongress Von dpa | 02.04.2022, 17:12 Uhr | Update vor 21 Min.

Die Reizfigur der politischen Rechten in den USA will zurück in die Politik: Sarah Palin, einst Gouverneurin von Alaska, hat mitgeteilt, sich für einen Sitz im US-Kongress bewerben zu wollen.