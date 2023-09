Leute Ex-Mann von Amy Winehouse: „Natürlich hatten wir Probleme“ Von dpa | 14.09.2023, 16:03 Uhr | Update vor 1 Std. Amy Winehouse und Ehemann Blake Fielder-Civil Foto: Hubert Boesl/dpa up-down up-down

Der Ex-Mann von Amy Winehouse hat an ihrem 40. Geburtstag an die verstorbene Sängerin erinnert und eigene Fehler eingeräumt. „Natürlich hatten wir unsere Probleme“, sagte Blake Fielder-Civil am Donnerstag dem Sender ITV.