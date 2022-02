Ex-Landesbischof Gerhard Ulrich FOTO: Jens Büttner Panorama Ex-Landesbischof Ulrich spielt am Theater den Großinquisitor Von dpa | 18.02.2022, 17:19 Uhr | Update vor 7 Std.

Der frühere evangelische Landesbischof Gerhard Ulrich spielt am Kieler Theater in einer Neuinszenierung von Friedrich Schillers „Don Karlos“ den katholischen Großinquisitor. Diese Besetzung kündigte das Theater am Freitag an. Premiere im Schauspielhaus ist am 23. April.