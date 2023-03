«Everything Everywhere All at Once» Foto: Chris Pizzello/Invision via AP/dpa up-down up-down Auszeichnungen „Everything Everywhere All at Once“ gewinnt Spirit Awards Von dpa | 05.03.2023, 16:41 Uhr

Das Science-Fiction-Werk „Everything Everywhere All at Once“ hat bei den diesjährigen Independent Spirit Awards abgeräumt. Der Film von Dan Kwan und Daniel Scheinert gewann am Samstag in Los Angeles in sieben Kategorien, darunter bestes Drehbuch und beste Regie. Der Deutsche Florian Hoffmeister gewann in der Sparte der besten Kamera für den Musik-Film „Tár“.