Everything But The Girl Foto: Edward Bishop/Virgin Music /dpa up-down up-down Indie-Duo Everything But The Girl melden sich mit „Fuse“ zurück Von dpa | 18.04.2023, 15:24 Uhr

Mit „Missing“ landete Everything But The Girl Mitte der 90er Jahre auch in Deutschland an der Spitze der Charts. Nun ist das britische Duo zurück - nach fast einem Vierteljahrhundert Pause.