26. Venoge Festivals in der Schweiz Foto: Laurent Gillieron up-down up-down „Godfather of Punk“ „Musik wird euch umhauen“: Iggy Pop kündigt neues Album an Von dpa | 11.11.2022, 08:46 Uhr

Iggy Pop, hat ein neues Album angekündigt. Der „Godfather of Punk“ will das Album „Every Frenzy“ am 6. Januar auf den Markt bringen. Ein paar Songs sind schon bekannt.