Wenn unvorhergesehene Krisenfälle eintreten, sollten Bürgerinnnen und Bürger laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Vorkehrungen getroffen haben. FOTO: imago images / Westend61 Im Katastrophenfall Evakuierungen oder Flucht: So packen Sie Notfallrucksäcke Von Carl Lando Derouaux | 21.04.2022, 19:31 Uhr

Was tun im Evakuierungs- oder Fluchtfall? In Krisenlagen kommt es auf schnelles und sicheres Handeln an. Dabei kann das mitgenommene Gepäck entscheidend sein. Wie sollten Sie beim Packen vorgehen?