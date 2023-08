Beim Eurojackpot werden fünf Zahlen aus der Zahlenreihe eins bis 50 getippt. Anschließend tippen Sie zwei der zwölf Eurozahlen. Gezogen werden die Eurojackpot-Zahlen immer am Dienstag und Freitag um 21 Uhr deutscher Zeit in Helsinki. Annahmeschluss ist jeweils am Dienstag und Freitag um 18.45 Uhr. Sobald die Zahlen gezogen wurden, werden sie hier veröffentlicht.

Eurojackpot-Zahlen vom Freitag, 25. August 2023

2 - 5 - 11 - 27 - 38

Eurozahlen: 10 - 12

Eurojackpot-Zahlen vom Freitag, 18. August 2023

2 - 16 - 22 - 28 - 46

Eurozahlen: 4 - 8

(ohne Gewähr)

Eurojackpot: Wie funktioniert die Teilnahme?

Bereits seit 2012 ist es möglich, an der Ziehung der Eurojackpot-Zahlen teilzunehmen. Sie können in beliebig vielen Feldern jeweils fünf und zwei Zahlen tippen oder Sie wählen einen Quicktipp aus, bei dem zufällige Zahlenkombinationen ausgewählt werden. Anschließend können Sie ankreuzen, wie viele Wochen Ihr Spielschein gültig sein soll. Möglich sind eine bis zehn Wochen oder ein Dauerschein. Zudem ist es möglich, den Spielschein bis zu sechs Wochen vorzudatieren.

Die Zusatzspiele Spiel 77, Super 6, Glücksspirale und die Sieger-Chance können ebenso auf dem Spielschein angekreuzt werden. Die erste Spielteilnahme an den Zusatzspielen erfolgt immer nach der ersten Teilnahme beim Eurojackpot.

Wie groß ist die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot?

Bei jeder Ziehung des Eurojackpots wird die Hälfte der Spieleinsätze als Gewinn ausgeschüttet. Die Chance auf den Hauptgewinn beträgt 1 zu 140 Millionen. In der niedrigsten Gewinnklasse (zwei richtige Zahlen plus eine richtige Eurozahl) liegt die Gewinnchance bei 1 zu 49.

Eurojackpot-Zahlen am Dienstag und Freitag im Internet verfolgen

Die Ziehungen am Dienstag und Freitag werden nicht live im Fernsehen übertragen. Sehen können Sie die Ziehung ein paar Minuten später auf dem Eurojackpot-Youtube-Kanal.

Sowohl die Ziehung der Lottozahlen für „Lotto 6 aus 49“ als auch die Ziehung der Keno-Zahlen können Sie live im Internet verfolgen.

Eurojackpot-Zahlen im deutschen Fernsehen:

Derzeit gibt es keine Live-Übertragung für die Eurojackpot Zahlen im deutschen Fernsehen.

Zusatzlotterie Spiel 77

Das Spiel 77 ist eine Zusatzlotterie. Ziel ist es, eine siebenstellige Zahl richtig vorauszusagen. Bei dem Spiel 77 steht kein Tippfeld zur Verfügung, sondern es wird nur ein Kreuz gesetzt. Der Spieler hat keinen Einfluss auf die Auswahl der Zahlen. Die Losnummer auf dem Spielschein ist die Zahlenkombination, die entscheidet. Es wird eine siebenstellige Gewinnzahl gezogen. Je mehr Zahlen der Losnummer mit den gezogenen Zahlen in der korrekten Reihenfolge übereinstimmen, desto höher ist der ausgeschüttete Gewinn. Die Teilnahme am Spiel 77 ist mit zusätzlichen Kosten (2,50 Euro) verbunden.

Zusatzlotterie Super 6

Die Zusatzlotterie Super 6 bietet seit 1992 zweimal wöchentlich, am Mittwoch und Samstag, die Chance auf weitere Gewinne. Bei jeder Ziehung wird eine sechsstellige Gewinnzahl ermittelt. Der Gewinn hängt von den letzten sechs Ziffern der eigenen Losnummer ab, die mit der Gewinnzahl übereinstimmen müssen. Die Anzahl der übereinstimmenden Ziffern bestimmt die Gewinnklasse. Um an Super 6 teilzunehmen, ist eine gleichzeitige Lotto-Teilnahme erforderlich, für die ein zusätzlicher Spieleinsatz von 1,25 Euro anfällt.

Zusatzlotterie Glücksspirale

Seit 1969 kann zusätzlich an der Glücksspirale teilgenommen werden. Bei diesem Spiel werden nicht nur gemeinnützige Projekte unterstützt, sondern der Gewinner hat ebenso die Chance auf eine Rente. Der Spieler wählt eine siebenstellige Losnummer aus, die als Gewinnzahl dient. Zusätzlich erhält man eine Endziffern-Sonderzahl, die den Gewinn vervielfachen kann. Die Ziehung findet jeden Samstag um 19.15 Uhr statt und wird zudem um 19.57 Uhr live in der ARD im Fernsehen übertragen. Online kann die Ziehung ebenfalls verfolgt werden.

Bei der Ziehung werden zunächst die Hauptgewinne ermittelt. Stimmt die siebenstellige Gewinnzahl mit der auf dem eigenen Los überein, kann sich der Gewinner über eine 20-Jahres-Rente in Höhe von 10.000 Euro monatlich freuen. Der Einsatz für eine Ziehung beträgt fünf Euro pro Spielschein für ein 1/1-Los, zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr. Bei einem 1/2-Los beläuft sich der Einsatz auf 2,50 Euro und bei einem 1/5-Los auf 1 Euro.

Zusatzlotterie Sieger-Chance

Die Sieger-Chance ist eine Zusatzlotterie der Glücksspirale. Seit 2018 werden mit der Teilnahme Sport und Umweltprojekte unterstützt. Die Ziehung erfolgt im Anschluss an die Glücksspirale-Ziehung, also ebenfalls jeden Samstag. Wer die Sieger-Chance online verfolgen möchte, kann dies auf der offiziellen Webseite der Glücksspirale tun. Der Gewinn resultiert aus der gezogenen sechsstelligen Gewinnzahl und der eigenen Losnummer. Der Spieleinsatz für die Sieger-Chance beträgt drei Euro pro Ausspielung.