Polizeieinsatz vor der Grundschule in Esslingen: Eine Frau und ein kleines Mädchen sind bei einer Messerattacke verletzt worden. FOTO: dpa/Bernd Weißbrod Gewalttat in Esslingen Messerattacke an Grundschule in Baden-Württemberg Von dpa | 10.06.2022, 11:36 Uhr

Mitten in den Ferien erschüttert eine Bluttat die Menschen in Esslingen in Baden-Württemberg. Ein Mann greift zwei Menschen an einer Grundschule an, er hat ein Messer dabei und sticht zu. Es beginnt eine hektische Suche.