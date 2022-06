Mit der Haushaltssatzung 2011 setzte der Gemeinderat das Soll der ordentlichen Erträge und Aufwendungen fest auf je 14530400 Euro. Im Ergebnishaushalt (früher: Vermögens- oder Investitionshaushalt) setzte er das Soll an Einzahlungen auf 16313200 Euro fest und das an Auszahlungen auf 17349300 Euro. Ausgeglichen wird der Etat durch „eine negative Bestandsveränderung der Zahlungsmittel“ (früher: Entnahme aus der Rücklage) in Höhe von 1036100 Euro.