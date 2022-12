Zum Verkaufsstart von Feuerwerkskörpern standen etliche Menschen wie hier in Hamburg für Böller an. Foto: dpa/Marcus Brandt up-down up-down Polizei rüstet sich schon Dürfen wieder böllern: Norddeutsche stehen Schlange für Feuerwek Von Kim Patrick von Harling | 30.12.2022, 12:03 Uhr

Die Bilder wirken für manchen absurd: Für Feuerwerk und Co. stehen die Menschen in ganz Norddeutschland in den frühen Morgenstunden Schlange. An den Verkaufsständen herrscht Partystimmung. Die Polizei erwartet viel Arbeit.