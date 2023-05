67. Eurovision Song Contest Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Eurovision Song Contest ESC-Finale startet: Deutschland hofft auf Lord Of The Lost Von dpa | 13.05.2023, 21:27 Uhr

Deutschlands ESC-Hoffnung heißt Lord Of The Lost („Blood & Glitter“) und tritt erst spät auf. Das Siegerlied steht erst gegen 1 Uhr in der Nacht zum Sonntag fest.