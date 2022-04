Irgendwer fehlt immer auf dem Foto, doch es zeigt immerhin den größten Teil der über 100 erfolgreichen Absolventen der Gemeinschaftshauptschule Lotte-Westerkappeln auf der Treppe vor den Haupteingang der Schule in Wersen. FOTO: Angelika nHitzke „Es war eine echt geile Zeit“ Über 100 erfolgreiche Absolventen nehmen Abschied von der Gemeinschaftshauptschule Lotte Von Angelika Hitzke | 22.06.2012, 19:04 Uhr

Sportlich waren die Metaphern, aber festlich die Kleidung: Die über 100 Absolventen der Gemeinschaftshauptschule Lotte hatten sich für die Vergabe der Abschlusszeugnisse und die Entlassfeier in der Aula der Schule in Wersen richtig in Schale geworfen: die jungen Männer fast ausnahmslos im Anzug, die jungen Frauen in Cocktail- oder sogar langen Abendkleidern und mit High Heels.