Hitze Es geht noch heißer - Kennen Sie diese Temperaturrekorde? Von dpa | 20.07.2022, 13:05 Uhr

Deutschland schwitzt bei rund 40 Grad. Doch es geht noch wesentlich heißer. Selbst die im Death Valley in den USA gemessenen 56,7 Grad sind nichts im Vergleich zu den Temperaturen in einem Blitz am Himmel.