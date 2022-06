Mit „Mausgetrixt“ hat die 45-jährige Osnabrückerin Karin Hetling den Einstieg ins Spiele-Geschäft geschafft. Die Förderschullehrerin hatte Verlagsvertretern einen Prototyp auf dem Spieleautorentreffen im Juni 2010 in Göttingen vorgestellt, Ravensburger griff zu. In der Folge tüftelten die Techniker des Unternehmens daran, Hetlings dreidimensionalen Spielaufbau bezahlbar umzusetzen. Mit Erfolg: Im Frühjahr des vergangenen Jahres habe sie erfahren, dass „Mausgetrixt“ produziert werde, sagt Hetling. Jetzt kommt das Spiel für zwei bis vier Kinder ab 5 Jahren für 30 Euro in den Handel.

Und so geht es: Wie eine kleine Bühne sieht der Garten aus, in dem sich Mäuse und Ziegen um bunte Farbwurzeln streiten. Der unterirdisch agierende Maus-Spieler trickst, um die Wurzeln abzuernten – ohne sich erwischen zu lassen. Die Ziegen-Spieler sehen lediglich die oberirdischen, magnetischen Büschel und können anfangs nur raten, wo die Mäuse stecken. Doch (Würfel-)Glück und ein gutes Gedächtnis helfen bei der Nagersuche. Hetling hat das fertige Spiel erstmals am Wochenende auf der Messe in Nürnberg gesehen und ist sehr zufrieden. Zu 90 Prozent sei das Spiel so geblieben, wie sie es erdacht habe. Geändert wurde der Name („Mausgetrixt“ statt „Gemüsegauner“), und aus verschiedenen Gemüsesorten wurden Farbwurzeln. „Durch die peppigen Farben entsteht eine fantastische Welt“, findet Hetling.

Neben der Osnabrückerin brachte auch die im Kloster Malgarten Bramsche lebende Dietlind Löbker erstmals ein Kinderspiel im Programm eines Verlags unter. In Habas Reihe „Meine ersten Spiele“ erscheint nun „Kling-Klang-Wald“ (25 Euro), das bei der musikalischen Frühherziehung von Kindern ab 2 Jahren unterstützt. Das Spielprinzip: Eine kleine Maus besucht andere Tierkinder und lernt Töne, Klänge und Instrumente wie Tamburin oder Metallofon kennen. Löbker, Musikpädagogin und studierte Pianistin, hatte zuvor schon ein eigenes Lernsystem zu einem Rhythmusset entwickelt.

Der Osnabrücker Spiele-Autor Kai Haferkamp, 2005 Gewinner des Preises Kinderspiel des Jahres, ist in Nürnberg gleich mit vier Neuheiten am Start. „Mein persönliches Highlight ist Mission im Lese-Dschungel“, sagt der 44-Jährige. Mithilfe des elektronischen Lesestifts „tiptoi“ gehen bis zu vier Kinder ab 7 Jahren auf Abenteuerreise. Ziel der unterschiedlichen Aufgaben im Urwald sei es, das Sinn erfassende Lesen zu fördern. Veröffentlicht wird das Spiel von Ravensburger (18 Euro, ohne Stift). Beim Kosmos-Verlag tritt die „Rechen-Hexe“ (14 Euro) auf. Beim Brauen von Zaubertränken lernen Kinder ab 5 Jahren das Rechnen im Zahlenraum von 1 bis 20. Ebenfalls bei Kosmos sind die Mitbringspiele für Kinder im Vorschulalter „Was ist Was Junior – Pferde und Ponys“ und „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ im Programm (jeweils 6 Euro).