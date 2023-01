Newport News Foto: Billy Schuerman/The Virginian-Pilot/AP/dpa up-down up-down USA Erstklässler schießt mit Waffe seiner Mutter auf Lehrerin Von dpa | 10.01.2023, 01:10 Uhr

Zwar ist Waffengewalt an Schulen ein gravierendes Problem in den USA, Vorfälle mit solch jungen Schützen sind dennoch selten: In Virginia hat ein Sechsjähriger seine Lehrerin lebensgefährlich verletzt.