Harrison Ford Foto: -/El Universal via ZUMA Wire/dpa up-down up-down Hollywood Erster Trailer für „Indiana Jones 5“ im Netz Von dpa | 02.12.2022, 04:02 Uhr

Lederjacke, Peitsche und ikonischer Fedora-Hut: In „Indiana Jones and the Dial of Destiny“ geht Harrison Ford als Henry Walton Jones wieder auf Abenteuer.