Nach der Auszeichnung der Schriftstellerin Annie Ernaux im vergangenen Jahr wird am Donnerstag das Geheimnis gelüftet, wer den diesjährigen Literaturnobelpreis erhält. Die Schwedische Akademie wird frühestens um 13.00 Uhr in der Altstadt von Stockholm verkünden, wem sie den wichtigsten Literaturpreis der Erde diesmal zuspricht. Dotiert ist die Auszeichnung in diesem Jahr mit elf Millionen schwedischen Kronen (rund 950 000 Euro), das sind eine Million Kronen mehr als im Vorjahr.



Wer unter den Nominierten ist, wird von den Nobel-Institutionen vorab stets geheim gehalten. Letzter deutschsprachiger Literaturnobelpreisträger war der Österreicher Peter Handke, dem die renommierte Auszeichnung 2019 zugesprochen wurde. In der Vergangenheit war der Nobelpreis unter anderen auch an Günter Grass, Heinrich Böll, Hermann Hesse und Thomas Mann gegangen.



Der Literaturnobelpreis wird traditionell als vierter der Nobelpreise bekanntgegeben. Von Montag bis Mittwoch waren bereits die Preisträgerinnen und Preisträger in den wissenschaftlichen Kategorien Medizin, Physik und Chemie gekürt worden. Am Freitag folgt im alljährlichen Nobelpreis-Reigen der Friedensnobelpreis, der als einziger nicht in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo verkündet wird. Am Montag steht dann zum Abschluss die Bekanntgabe in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften an. Feierlich überreicht werden die Preise dann traditionell am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel (1833-1896).



Die Schwedische Akademie ist seit der ersten Vergabe 1901 für die Auswahl der Literaturnobelpreisträger zuständig. Mehr als fünf Jahre nach einem handfesten Skandal um das damalige Akademiemitglied Katarina Frostenson und ihren wegen Vergewaltigung verurteilten Mann Jean-Claude Arnault sind die Wogen bei der Akademie mittlerweile wieder weitgehend geglättet. Seitdem wurden jeweils abwechselnd Frauen und Männer mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet: Den für 2018 nachgeholten Preis erhielt die Polin Olga Tokarczuk parallel mit dem für 2019 ausgezeichneten - und nicht unumstrittenen - Handke.



2020 und 2021 folgten dann mit der US-Poetin Louise Glück und dem tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah zwei überraschende Preisträger, ehe sich die Akademie 2022 auf die Weltliteratin Ernaux verständigte - eine Wahl, die viel Zustimmung in der literarischen Fachwelt erhielt. Die Französin bekam den Nobelpreis „für den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Beschränkungen der persönlichen Erinnerung aufdeckt“, wie es von der Akademie damals hieß.