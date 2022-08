Brand in Apolda Foto: Bodo Schackow/dpa up-down up-down Thüringen Ermittlungen wegen Mordverdachts nach tödlichem Brand Von dpa | 30.08.2022, 11:22 Uhr

Ein Wohnhaus, in dem sich fast 50 Menschen aufhalten, gerät am Sonntagmorgen in Apolda in Brand. Vier Menschen sterben. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger stellt sich.