Der Mediziner, der nach 32 Jahren als niedergelassener Arzt in Haselünne zunächst in den Ruhestand gewechselt war, tritt die Nachfolge von Dr. Ulrike Gitmans an, die das MVZ Ende September verlassen hatte. Das MVZ ist Teil der Marienkrankenhaus Papenburg-Aschendorf GmbH . „Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Mantey einen sehr guten und langjährig erfahrenen Arzt für unser Haus gewinnen konnten“, sagte Geschäftsführer Matthias Bitter. Das MVZ in Rhauderfehn besteht seit 2008. Vor zwei Jahren bezog es neue Praxisräume an der Rhauderwieke 3 im Ortskern. Außer der kinderärztlichen Praxis sind im MVZ die Fachrichtungen Orthopädie, Chirurgie und Gynäkologie vertreten. Das MVZ beschäftigt derzeit drei Ärzte und elf Helferinnen, einige davon in Teilzeit.