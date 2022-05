Eröffnung des RTL-Kinderhauses «Die Arche Rostock» mit Schauspieler Erdogan Atalay in Gross-Klein. Foto: Frank Hormann/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Frank Hormann Kinderhaus Erdogan Atalay bei Eröffnung von „Die Arche Rostock“ Von dpa | 20.05.2022, 16:09 Uhr

Mit dem Schauspieler Erdogan Atalay („Alarm für Cobra 11“) als Stargast, einer Hüpfburg und Eismaschinen ist das RTL-Kinderhaus „Die Arche Rostock“ eröffnet worden. Viele Kinder tobten bei der Veranstaltung am Freitag über den Platz im Blockmacherring oder schauten sich die Räumlichkeiten an, in denen sie künftig unterkommen können. Die Rostocker Einrichtung des christlichen Kinder- und Jugendwerks „Die Arche“ ist den Angaben nach die erste in Mecklenburg-Vorpommern. Sie solle vor allem benachteiligten Kindern eine Anlaufstelle sein und ihnen täglich kostenlos eine warme Mahlzeit, Hausaufgabenhilfe und Freizeitprogramme anbieten.