Erschütterung am Dienstagmorgen Erdbeben der Stärke 5,5 sorgt für Alarm in der Türkei Von dpa | 25.07.2023, 09:00 Uhr

Es ist gar nicht so lange her, als die Türkei von einem Erdbeben erschüttert wurde. Am Dienstagmorgen kam es erneut zu einem Erdbeben.