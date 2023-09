Aktivität der Phlegräischen Felder Nach Erdbeben bei Neapel: Droht ein Ausbruch des Supervulkans? Von Maria Lentz | 28.09.2023, 16:47 Uhr Am 27. September ereignete sich in der Region Neapel das schwerste Erdbeben seit Jahrzehnten. Jetzt steigt die Angst, dass der Supervulkan nahe Neapel ausbrechen könnte. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/ZUMA Wire up-down up-down

Ein Beben der Stärke 4,2 erschütterte am Mittwoch Italiens Süden. Was Wissenschaftlern daran Sorge bereitet, ist der schlummernde Supervulkan, der an Neapel grenzt. Die Zeichen eines Ausbruchs mehren sich. Bei seiner bisher größten Eruption spuckte er bis nach Ägypten und Russland.