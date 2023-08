Kurz nach dem Attentat in Pittsburgh wurden bei einer Mahnwache in der Tree-of-Life-Synagoge elf Kerzen, die die Anzahl der Opfer symbolisieren, entzündet. Archivfoto: dpa/Bronte Wittpenn/Times up-down up-down Antisemitischer Anschlag Er tötete elf Menschen: Synagogen-Attentäter von Pittsburgh zum Tode verurteilt Von afp | 02.08.2023, 20:53 Uhr

Am 27. Oktober 2018 fallen an der Tree-of-Life-Synagoge in Pittsburgh plötzlich Schüsse. Elf Menschen sterben bei dem schwersten antisemitischen Anschlag der US-Geschichte. Nun wurde der Täter zum Tode verurteilt – doch ob das Urteil auch vollstreckt wird, ist fraglich.