Sony-Zentrale in Tokio: Seit Wochen wird ein Sony-Netzwerk nach dem anderen geknackt. Und das ausgerechnet nachdem das Management hoch und heilig mehr bestmögliche Sicherheit versprochen hat.

Entwicklernetzwerk angegriffen Nächste Hacker-Attacke auf Sony 06.06.2011, 17:42 Uhr

Nach dem Riesen-Datenklau lassen Computer-Hacker Sony nicht mehr aus dem Visier. Am Montag gab eine Gruppe an, auch noch in das Netzwerk für Spiele-Entwickler eingedrungen zu sein.