Am 18. Oktober 1977 endete die Entführung der Landshut. Fünf Tage lang hatten palästinensische Terroristen den Lufthansa-Flieger in ihrer Gewalt. Sie ermordeten den Flugkapitän und erzwangen einen Irrflug bis ins somalische Mogadischu – wo die GSG 9, eine Spezialeinheit der Bundespolizei, die Geiseln befreite. Gabriele von Lutzau war eine davon. Damals war sie 23 und als Flugbegleiterin an Bord.

Die entführte „Landshut" im Oktober 1977 auf dem Flughafen in Mogadischu. Foto: dpa

Warum Gabriele von Lutzau die Landshut liebt

Die Landshut steht für ein massives Trauma. Aber von Lutzau sieht es so: „Die Landshut hat uns das Leben gerettet“, sagt sie und erklärt, was sie meint: Nach einer Zwischenlandung hatten die Terroristen die Reinigung der Triebwerke unterbunden, ein enormes Risiko für den Weiterflug. „Die Kontrollleuchten standen alle auf Rot“, erinnert sich von Lutzau. „Wenn alles in die Luft fliegt, sterben wir wenigstens schnell, hat der Pilot mir damals gesagt.“

Obwohl die Wartung übersprungen wurde, obwohl die Landshut nicht für Langstrecken ausgelegt war, hat sie durchgehalten. Von Lutzau liebt sie dafür. „Ich glaube, wir waren 86 Geiseln an Bord“, sagt sie heute. „Das Flugzeug war die 87. Geisel.“ Und wie für eine Überlebende setzt sie sich jetzt für den Erhalt der Landshut ein.

Bei der Befreiung der Landshut wurde Gabriele von Lutzau (damals noch unter dem Mädchennamen Dillmann) am Bein verletzt. Co-Pilot Jürgen Vietor hilft ihr bei der Rückkehr nach Frankfurt aus dem Flugzeug. Foto: dpa

Die Landshut-Entführung und die RAF

Die Maschine steht in einer Halle am Bodensee. Der Lack ist ab, buchstäblich: Rotalgen haben die Außenhülle befallen. Die Tragflächen sind abmontiert, Sitze hat der leere Innenraum auch nicht mehr. „Da stellen sich mir die Nackenhaare auf“, sagt von Lutzau. „In Friedrichshafen ist die Landshut bislang einfach nur abgestellt worden – als verrottende Aluhülle. Sie ist nicht renoviert und sie soll es auch nicht werden.“

Nach Friedrichshafen fand die Landshut über lange Umwege. 1977 markierte das Flugzeug den Höhepunkt des Deutschen Herbstes. Die RAF hatte Hanns Martin Schleyer entführt. Ihre Forderung, die Freilassung elf inhaftierter Terroristen, wies Bundeskanzler Helmut Schmidt zurück. Die Flugzeugentführung durch kollaborierende Palästinenser sollte den Druck erhöhen. Folge der Geiselbefreiung waren der Mord an Schleyer und die Selbstmorde der in Stammheim inhaftierten RAF-Anführer.

Gabriele von Lutzau (rechts) war dabei, als der Rumpf der „Landshut" am 23. September 2017 im Innenraum einer russischen Antonow 124 nach Friedrichshafen gebracht wurde. Foto: picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Was nach 1977 aus der Landshut wurde

Das Flugzeug, das Geschichte geschrieben hatte, flog weiter. Mehrere Jahre nutzte die Lufthansa es noch als Passagiermaschine. Dann wurde die Landshut weiterverkauft und zur Frachtmaschine. 2008 landete sie auf einem Flugzeugfriedhof in Brasilien. 2017 kaufte die Bundesregierung sie zum Schrottpreis von etwa 20.000 Euro und holte sie auf zwei Transportmaschinen verteilt nach Deutschland zurück. 2020 gab der Bundestag der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) den Auftrag, ein Dokumentations- und Bildungszentrum um die Maschine herum einzurichten: den Lernort Landshut. Kostenrahmen: 15 Millionen Euro.

Gabriele von Lutzau fordert eine Gedenkstätte für RAF-Opfer

Gabriele von Lutzau knüpft daran konkrete Erwartungen: „Die Maschine muss Herzstück einer Ausstellung sein, die den Deutschen Herbst dokumentiert: Wie konnte das passieren – dass aus einer Protestbewegung eine mörderische Bande wurde?“, sagt sie – und verweist auf ihre Expertise. Nach der Geiselnahme wurde von Lutzau Bildhauerin. Erinnerungskultur ist ihr Beruf. Ihre Werke setzen auch Opfern von Terrorakten ein Denkmal.

Gabriele von Lutzau in ihrem Atelier. (Archivbild) Foto: imago-images/brennweiteffm

Für die Landshut wünscht sie sich einen Ort, an dem aller 34 Toten des RAF-Terrors gedacht wird. Dafür möchte sie Flugzeug zuallererst restauriert lassen und unterstützt eine entsprechende Petition. „Die Landshut steht für den Kampf der Demokratie gegen den Terrorismus. Und wir haben gewonnen!“, sagt von Lutzau. „Wenn das Symbol des Deutschen Herbstes ein Schrottflugzeug ist, dann senden wir die falsche Botschaft.“

Warum die Landshut nicht restauriert wird

Von Lutzaus Wunsch bleibt unerfüllt. Zwar wird das Ausstellungskonzept der Landshut noch erabeitet. Wie in den Tagen des Terrors wird das Flugzeug aber nie mehr aussehen. „Eine Rekonstruktion ist unmöglich, weil bis auf die Außenhülle nichts von der Landshut von 1977 erhalten ist“, erklärt Steffen Krautzig. Der Kunsthistoriker gehört zum Team, das die Präsentation vorbereitet. „Alle beweglichen Teile wurden mehrfach ausgetauscht. Das Flugzeug wurde zweimal komplett entlackt. Noch vorhandene Sitze, mit denen die Landshut bei Bedarf von der Transport- zur Passagiermaschine umgerüstet wurde, stammen aus späteren Zeiten.“

Die Lufthansa-Maschine „Landshut" im Hangar am Bodensee. Foto: picture alliance/dpa

Ein Zurück zur alten Landshut könne es daher nicht geben: „Die vermeintliche Rekonstruktion wäre in Wahrheit die Simulation einer Authentizität, die gar nicht mehr herstellbar ist.“ Deshalb gehe es weder um Rekonstruktion noch auch nur um Restauration, sondern erstmal um Konservation, also den bloßen Erhalt. Die Landshut soll wieder begehbar gemacht werden, so die Kuratoren. Davor müsse geprüft werden, ob sie überhaupt noch das Gewicht einer Schulklasse tragen kann – oder das der eigenen Tragflächen.

Was der Lernort Landshut leisten soll

Die Ausstellung solle auch die Jahre nach dem Terror dokumentieren: „1977 ist die Landshut eine Erfolgsgeschichte, die aber setzt sich nicht fort“, sagt Dr. Dominique Hipp, die als Historikerin in der Projektgruppe mitwirkt. „Geiseln mussten ihre Entschädigung einklagen; es gab Probleme mit der psychologischen Betreuung. Das alles wollen wir sichtbar machen, wenn wir auch die Zeit zwischen der Entführung der Landshut im Jahr 1977 und ihrer Ausmusterung 2008 thematisieren.“

Am 18. Oktober 1977 konnte Bundeskanzler Helmut Schmidt die Befreiung der Landshut-Geiseln in Mogadischu vermelden. Foto: picture alliance / dpa

Die Perspektive der Überlebenden sei dabei wichtig, so die Projektverantwortlichen. Zum Kontext gehöre aber nicht nur der Deutsche Herbst, sondern auch die internationale Perspektive: Wie erinnert man sich in Mogadischu? Wie wurde die Entführung in der DDR wahrgenommen? Was denken Palästinenser, aus deren Reihen die Terroristen kamen? Gefragt werden solle auch, wie die historische Erfahrung helfen kann, die Demokratie zu stärken.

Wird es einen Gedenkort des Deutschen Herbstes geben?

Eins aber wird der Lernort Landshut nicht: „In Friedrichshafen wird kein Museum zur RAF entstehen“, sagt Hipp. „Es ist auch kein Gedenkort für den Deutschen Herbst geplant.“ Das sei ganz einfach nicht der Auftrag des Bundestags.

Den Wunsch nach einem zentralen Gedenkort finden auch die Projektverantwortlichen legitim. Die Forderung nach einem Museum des Deutschen Herbstes wäre aber an die Politik zu richten. Ist also etwas Vergleichbares geplant? Wer danach fragt, wird lange hin- und hergeschickt, zwischen der Staatsministerin für Kultur und dem Innenministerium. Am Ende kristallisiert sich heraus: Über den Lernort Landshut hinaus ist weder hier noch dort etwas geplant. Zumindest der soll 2026 fertig sein. Gerade noch pünktlich also: 2027 jährt der Deutsche Herbst sich zum 50. Mal.