Aussichten Ende des heißen Sommerwetters naht Von dpa | 10.09.2023, 12:20 Uhr | Update vor 2 Std. Wetter

Am Montag wird es in Deutschland noch recht heiß. Am Dienstag schlägt das Wetter aber um. War es das mit dem Sommer?