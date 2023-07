Wetter in Griechenland Foto: Yorgos Karahalis/AP/dpa up-down up-down Wetter in Europa Ende der Hitzewelle in Griechenland nicht in Sicht Von dpa | 16.07.2023, 09:49 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Samstag gab es in Griechenland Temperaturen von bis zu 44 Grad. Heute scheint es sich etwas abzukühlen. Auch in Deutschland ist es heute kühler. Doch der Sommer ist noch lang.