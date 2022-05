Der Tod einer Karussell-Mitarbeiterin überschattete das Matjesfest in Emden. FOTO: dpa/Hauke-Christian Dittrich Veranstaltung wurde fortgesetzt Nach tödlichem Unfall: Emder Volksfest gedenkt verstorbener 18-Jähriger Von Mona Hanssen | 30.05.2022, 13:07 Uhr

Der Tod einer jungen Frau auf einem Volksfest in Emden hat in der Region für große Bestürzung gesorgt. Die 18-Jährge war in der Nacht zu Sonntag durch ein Karussell tödlich verletzt worden. Das Matjesfest lief zwar weiter, am Sonntagabend gab es jedoch eine Schweigeminute.