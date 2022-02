VW ID Buzz: Elektro-Bulli auf dem Weg zum Serienstart FOTO: Volkswagen AG VW ID Buzz Elektro-Bulli auf dem Weg zum Serienstart Von dpa | 21.02.2022, 00:22 Uhr | Update vor 12 Std.

Gut Ding, will Weile haben: Fast genau fünf Jahre nach dem Debüt der Studie geht jetzt der VW ID Buzz in Serie. Im März wird er enthüllt, im Herbst kommt er in den Handel. Erste Fakten gibt es schon heute.