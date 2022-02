Straßenschild mit der Aufschrift «Elbchaussee» FOTO: Daniel Reinhardt Panorama Elbchaussee-Bauarbeiten: Sperrung wegen Sturm verlängert Von dpa | 18.02.2022, 16:21 Uhr | Update vor 8 Std.

Die Sperrung der Sieberlingstraße an der Kreuzung zur Elbchaussee in Hamburg muss bis Mittwoch (23. Februar) verlängert werden. Das andauernde Sturmtief verzögert die Bauarbeiten, wie der Hamburger Landesbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer am Freitag mitteilte.