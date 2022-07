Amt macht unappetitliche Entdeckung: In diesen teuren Rinderrücken wimmelte es nur so vor Maden. FOTO: Ordnungsamt Stadt Frankfurt am Main up-down up-down 800 Kilo Rind entsorgt Fleisch voller Maden: Ekliger Fund in Traditions-Metzgerei Von Alina Groen | 29.07.2022, 12:43 Uhr

In einer Frankfurter Metzgerei machten Lebensmittelkontrolleure einen unappetitlichen Fund: Das Ordnungsamt entdeckte in edlen Rindfleischstücken ganze Kolonien von Larven. Rund 800 Kilogramm Luxus-Fleisch muss entsorgt werden. Was der Inhaber zu den Vorwürfen sagt.