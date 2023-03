Sandra Boldt wurde von einem Fahrgast, der von Rostock nach Boizenburg fuhr, für den Wettbewerb „Eisenbahner mit Herz“ vorgeschlagen. Foto: Allianz pro Schiene e.V. up-down up-down „Eisenbahner mit Herz“ Preis für Bahn-Mitarbeiter: Fahrgäste haben diese drei Frauen nominiert Von Anja Bölck | 22.03.2023, 06:00 Uhr | Update vor 11 Min.

Wer sind die nettesten Eisenbahner in Deutschland? Der Wettbewerb „Eisenbahner mit Herz“ geht in die letzte Runde. Bis Ende März kann jeder mit abstimmen. Diese drei Frauen sind nominiert, weil sie Fahrgästen in Not halfen.