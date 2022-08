ARCHIV - Ein Eisbär steht auf einer Eisscholle bei Spitzbergen. (Archivbild) Foto: -/PRESSENS BILD/dpa FOTO: - up-down up-down Norwegen Eisbär verletzt Touristin auf Spitzbergen und wird getötet Von dpa | 08.08.2022, 20:15 Uhr

Ein Eisbär ist in ein Zeltlager auf Spitzbergen eingedrungen und hat eine Frau verletzt. Das Tier kann vertrieben werden, wird dabei jedoch so schwer verletzt, dass es am Ende getötet werden muss.