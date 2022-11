Eisbärenzwillinge Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Tiere Eisbärenzwillinge feiern erste Geburtstagsparty Von dpa | 14.11.2022, 17:06 Uhr

Vor rund einem Jahr sorgte die Nachricht von der Geburt von Eisbär-Zwillingen im Rostocker Zoo für Verzückung. Am Montag stand der erste Geburtstag an. Sogar Torte gab es, aber in spezieller Form.